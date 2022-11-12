В Нижних Серьгах закроют садик в центре города

Корпус садика построили еще в 1968 году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нижних Серьгах закрывают второй корпус детского сада №10. Детей переведут в соседний корпус №1, который находится в нескольких минутах ходьбы. А всем воспитателям групп сохранят рабочие места.

- Там в будущем будет учреждение дополнительного образования. Да, прекратится эксплуатация здания, но все дети переходят в наш садик. Они даже переходят в лучшие условия, их не ущемили в правах. Мы по 240–250 человек можем принять, мы не полностью наполнены, - рассказала порталу Е1.RU заведующая детского сада Ирина Яремчук.

Все конструкции второго корпуса старые, как и само здание, его построили еще в 1968 году. Тем не менее, родители детей недовольны такой мерой. Они жалуются на то, что из-за нового расположения будут не успевать на работу. Мамы уверены, что детский сад закрывают только потому, что на его месте хотят построить школу искусств.

Похожая ситуация произошла в Екатеринбурге: детский сад на Уралмаше не соответствовал антитеррористической безопасности. В мэрии отметили, что здание детского сада было построено еще в 1936 году.