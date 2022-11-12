Жилстройнадзор проверит УК, которая выставила жителям Екатеринбурга счета на десятки тысяч

Жилстройнадзор запросил у УК документы по отоплению за октябрь 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальные инспекторы выяснят, почему жители нескольких домов в Екатеринбурге получили коммунальные счета на десятки тысяч рублей. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области запросил у управляющей компании, которая это сделала, соответствующие документы.

- Для рассмотрения доводов, указанных в публикации и обращениях граждан, департамент запросил у управляющей компании «Пионер» информацию о порядке начисления платы за коммунальные услуги по отоплению в платежных документах за октябрь 2022 года, - приводит слова ведомства портал E1.RU.

Ранее в редакцию «КП-Екатеринбург» обратились жители дома № 14 на улице Лагерной, 14. По их словам после того, как они отказались от услуг управляющей компании «Пионер», им пришли огромные счета за коммунальные услуги.

Суммы в квитанциях разнились от 30 до 50 тысяч рублей. Собственники жилья уверяют - долгов у них не было. При этом среди жильцов дома много пенсионеров и инвалидов.