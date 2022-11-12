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НовостиОбщество12 ноября 2022 8:48

Анастасия Волочкова поцеловала художницу из Екатеринбурга в ответ на подарок

Знаменитой балерине вручили сувенирную тарелку
Дарья ЧИПУРИНА
Анастасия Волочкова отблагодарила екатеринбуренку поцелуем. Фото предоставлено Асей Чашкиной

Анастасия Волочкова отблагодарила екатеринбуренку поцелуем. Фото предоставлено Асей Чашкиной

Во время Недели моды в Екатеринбурге художница Ася Чашкина подарила известной балерине Анастасии Волочковой памятный подарок с Урала. Она вручила звезде сувенирную тарелку с изображением городского театра оперы и балета, а та за это поцеловала ее в щечку.

- Изображение выбрано не случайно, эта картина входит в коллекцию, посвященную трехсотому юбилею Екатеринбурга. К тому же, этот театр — символ красоты Екатеринбурга. Именно такой подарок стоило подарить балерине. И даже Волочкова призналась, что сама выступала на сцене нашего театра оперы и балета, - рассказала «КП-Екатеринбург» Чашкина.

Художница призналась, что ей очень приятно делать такие подарки ярким и творческим личностям. Она отметила, что сувенирная тарелка с театром для Волочковой – это «прекрасный подарок для прекрасной женщины».

Анастасия Волочкова участвовала в показе Недели моды в Екатеринбурге. Звезда вышла на подиум в белоснежном платье от московского дизайнера Джемала Махмудова.