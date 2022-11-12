Анастасия Волочкова поцеловала художницу из Екатеринбурга в ответ на подарок

Анастасия Волочкова отблагодарила екатеринбуренку поцелуем. Фото предоставлено Асей Чашкиной

Во время Недели моды в Екатеринбурге художница Ася Чашкина подарила известной балерине Анастасии Волочковой памятный подарок с Урала. Она вручила звезде сувенирную тарелку с изображением городского театра оперы и балета, а та за это поцеловала ее в щечку.

- Изображение выбрано не случайно, эта картина входит в коллекцию, посвященную трехсотому юбилею Екатеринбурга. К тому же, этот театр — символ красоты Екатеринбурга. Именно такой подарок стоило подарить балерине. И даже Волочкова призналась, что сама выступала на сцене нашего театра оперы и балета, - рассказала «КП-Екатеринбург» Чашкина.

Художница призналась, что ей очень приятно делать такие подарки ярким и творческим личностям. Она отметила, что сувенирная тарелка с театром для Волочковой – это «прекрасный подарок для прекрасной женщины».

Анастасия Волочкова участвовала в показе Недели моды в Екатеринбурге. Звезда вышла на подиум в белоснежном платье от московского дизайнера Джемала Махмудова.