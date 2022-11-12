В Екатеринбурге «скорая» с пациентом попала в ДТП с внедорожником

В аварии пострадала пассажирка «скорой». Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге вечером 11 ноября машина скорой помощи, которая везла пациента в больницу, попала в ДТП. Она столкнулась с Land Rover. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- В результате ДТП пострадала пассажирка скорой помощи, женщина 1991 года рождения, - сообщили в там.

Пострадавшую доставили в больницу. Авария произошла в районе дома № 32/2 по улице Заводская. Водитель внедорожника ехал по улице Ключевская со стороны Токарей на зеленый сигнал светофора. Машина скорой помощи ехала по улице Заводской со стороны Татищева со включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами на запрещающий сигнал.

Машина скорой помощи ехала со включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами на запрещающий сигнал. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Медики «скорой» везли больницу мужчину в тяжелом состоянии. У него случился сердечный приступ. Пациент скончался в больнице.

За рулем Land Rover был 69-летний пенсионер. Его стаж вождении составляет 40 лет. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников аварии. Оба водители были трезвыми в момент ДТП. Все участники были пристегнуты ремнями безопасности.

В ГИБДД напомнили, что при приближении машины со включенными проблесковым маячками и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить ей дорогу.