Жена мобилизованного добилась его возвращения домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске мобилизовали многодетного отца Артура Хакимова. В семье трое детей – четырехмесячный сын и дочки четырех и тринадцати лет. Но старшая девочка от прошлого брака жены Артура. Пара занималась ее удочерением, когда Артуру пришла повестка.

– Мы собирались ехать за город, и нас по телефону оповестили в военкомате, что нужно приехать и сравнить данные. Муж приехал, а там уже в коробке лежала повестка на 30-е число. На следующий день, 29-го числа, позвонили, спросили: «Вы помните, что вы по повестке должны явиться?» - рассказала порталу Е1.RU супруга мобилизованного Инна.

Спустя месяц после этого Артуру на его месте работы в Железнодорожном ДЭУ сделали бронь от призыва. Однако это не помогло, мужчину не демобилизовали. Уже после этого жена Хакимова начала собирать все необходимые документы. Она обратилась в приемную президента и прокуратуру.

В военном комиссариате сообщили, что многодетного отца освободят от мобилизации. Соответствующие документы уже направлены в часть.