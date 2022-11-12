Рецидивист украл у жительницы Екатеринбурга с карты 10 тысяч рублей

Женщина потеряла карту и заметила, что кто-то оплачивает ей покупки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист украл у жительницы Екатеринбурга с банковской карты около 10 тысяч рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- По словам потерпевшей, она обнаружила отсутствие банковской карты и списание с нее денежных средств на покупки, которые не совершала, - говорится в сообщении.

Полиция выявила подозреваемого и задержала его. Им оказался местный житель, который был судим за имущественные преступления. Он признался в преступлении. На мужчину завели дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета).

Ранее в Екатеринбурге другой рецидивист украл с карты 50-летней местной жительницы больше 600 тысяч рублей. Пострадавшая женщина написала заявление в полицию и рассказала, что потеряла мобильный телефон, к которому и был привязан «пластик».