В Свердловской области произошел свадебный бум

С января по сентябрь 2022 года на Урале поженились 24,2 тысячи пар Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области с января п сентябрь 2022 года поженились 24,2 тысячи пар. За аналогичный период прошлого года в брак вступили 22,6 тысячи влюбленных. Это следует из данных Свердловскстата.

При этом число разводов сократилось. В январе-сентябре 2021 года в регионе распалось 16,5 тысяч пар. В 2022 году в этом же месяце развелись 16 тысяч супругов.

Ранее стало известно, что на «лебединую» дату 02.02.2022 в Свердловской области подали заявлении в ЗАГС 326 пар. Поженились в этот день 81 из них. При этом 41 пара живет в Екатеринбурге. Расторгнуто 2 февраля было восемь браков.