В первые часы распродажи на маркетплейсе уральцы раскупили товар на 17 миллионов

Наикрупнейший заказ в области совершили на сумму 59 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы атаковали Ozon за первые же часы сезонной распродажи в честь ночи 11 ноября. Не смотря на позднее время, оборот платформы уже превысил 18 миллионов рублей. Это в 15 раз больше, чем в обычную ночь в Свердловской области и в 3 раза больше, чем во время прошлогодней распродажи. Наикрупнейший заказ в области совершили на сумму 59 тысяч рублей, он состоит из 90 позиций.

- Ассортимент акции в этом году — более 27,8 миллиона товарных наименований, а участвует в ней в два раза больше продавцов, чем годом раньше. При этом 6 из 10 продавцов-участников распродажи — региональные предприниматели. В распродаже приняли участие около 2500 предпринимателей из Свердловской области, - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Самыми популярными товарами у покупателей с Урала стали шампуни, смартфоны, влажный корм для кошек, конфеты и шоколад. А самыми выгодными для приобретения являются такие товары как – булгур, пастила, наушники и губная помада.

В этом году акция продлится на день дольше, чем в прошлом, поскольку имеет большой спрос. Распродажа будет продолжаться до 14 ноября.