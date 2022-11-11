Детсадовцы из Новоуральска выиграли в фестивале уличных мультфильмов

Мультик детей о бережном отношении к природе и призывом убирать после себя мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

На московском фестивале уличных фильмов оценили творчество малышей из новоуральского детского сада №37. Дети из ART-студии «ТАЛАНТиК» создали мультфильм собственного сочинения про мусорного монстра. Он о бережном отношении к природе и призывом убирать после себя мусор.

Также были отмечены сценарные работы участников коллектива «Мульт-kids» из Иваново и фильм юной режиссера-аниматора Маши Гнеушевой из Орла.

- Каждый мультик был оценён признанными профессионалами и экспертами мультипликации – режиссёрами и художниками студии «Союзмультфильм», преподавателями факультета мультимедиа и анимации ВГИК, Университетом «Синергия» и мастером авторских кукол Натальей Косухиной, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Участие в конкурсе принимали дети и подростки со всей страны. Анимация картин была разнообразной, можно было использовать любой стиль, материал и жанр произведений. Темами фестиваля были выбраны дружба, искусство, история родного края, летние каникулы, спорт, сказки и чудеса.

Победители фестиваля получили сертификаты на книги в магазин «Читай-город», курсы анимации от Киностудии «Союзмультфильм» и курсы анимационного искусства от университета «Синергия».