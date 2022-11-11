В Нижнем Тагиле мошенники обманули пенсионеров более чем на 400 тысяч рублей

Злоумышленники представились близкими людьми и попросили внушительную сумму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки телефонные мошенники украли у пожилых людей более 400 тысяч рублей. Воры действуют по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Жертвами стали три женщины в возрасте от 83 лет. Всем из них злоумышленники представились близкими людьми и попросили внушительную сумму.

- В схему обмана вписался якобы представитель правоохранительных органов, некая следователь Соколова, которая подтвердила факт ДТП и необходимость передачи денег вместе с постельными принадлежностями прибывшему курьеру, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Первой пенсионерке позвонила «дочка», второй – «внучка», а третью попросила о помощи приятельница. Каждая из них отдала мошенникам не менее 100 тысяч рублей.

В полиции предупреждают, что злоумышленники стали все чаще пользоваться такой схемой обмана. С начала 2022 года в Нижнем Тагиле подобным образом были обмануты 46 пенсионеров в возрасте от 78 до 92 лет. В общей сумме люди отдали ворам более 10 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, как мошенники забрали у пенсионерки более 200 тысяч рублей по той же схеме.