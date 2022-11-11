За звание Главной мамы Екатеринбурга поборются 38 финалисток

Девушки показываю не только свою красоту, но и личные качества. Фото: Администрация Екатеринбурга

12 ноября в ЦК «Урал» состоится финал конкурса «Главная Мама Екатеринбурга - 2022». 38 мам города поборются за честь оказаться лучшей. Участие в состязании примут женщины от 26 до 49 лет.

Конкурсантки уже успели принять участие в благотворительных акциях. Они приготовили обед и собрали одежду для малоимущих людей, канцтовары для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, смеси и средства гигиены для тяжелобольных детей «Детского Хосписа», привезли игрушки в детский онкоцентр.

- Во время шоу финалистки продемонстрируют визитную карточку, а также семейный выход, где каждая мама будет презентовать костюм, придуманный и сделанный самостоятельно согласно теме конкурса, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как сообщают организаторы конкурса, девушки показываю не только свою красоту, но и личные качества. Такие как доброта и открытость.

Во время финала конкурсантки продемонстрируют костюмы, танцевальные умения и навыки сценического движения.

В данный момент на сайте конкурса идет зрительское голосование. Каждый может поддержать своим голосом несколько финалисток.