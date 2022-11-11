В Екатеринбурге рецидивист украл из магазина продукты и сбежал

Сумма ущерба, причиненного торговой точке, составила порядка 2,5 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26-летний рецидивист украл из магазина продукты и сбежал, инцидент произошел в торговом павильоне на улице Бахчиванджи в начале сентября. Молодой человек убедился, что менеджеры магазина за ним не наблюдают, и поспешил ретироваться мимо кассовой зоны.

- Сумма ущерба, причиненного торговой точке, составила порядка 2,5 тысячи рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал супермаркета и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Парень не стал отпираться и во всем признался. Как оказалось, ранее у него уже были проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».