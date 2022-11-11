Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 17:40

В Екатеринбурге рецидивист украл из магазина продукты и сбежал

Сумма ущерба, причиненного торговой точке, составила порядка 2,5 тысячи рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Сумма ущерба, причиненного торговой точке, составила порядка 2,5 тысячи рублей

Сумма ущерба, причиненного торговой точке, составила порядка 2,5 тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26-летний рецидивист украл из магазина продукты и сбежал, инцидент произошел в торговом павильоне на улице Бахчиванджи в начале сентября. Молодой человек убедился, что менеджеры магазина за ним не наблюдают, и поспешил ретироваться мимо кассовой зоны.

- Сумма ущерба, причиненного торговой точке, составила порядка 2,5 тысячи рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал супермаркета и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Парень не стал отпираться и во всем признался. Как оказалось, ранее у него уже были проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».