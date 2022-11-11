Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 16:50

Пункты интраназальной вакцинации против COVID-19 открылись в Свердловской области

Также желающие могут привиться против гриппа, дифтерии, гепатита В
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В торговых центрах Свердловской области открылись пункты, где можно привиться интраназально против COVID-19. Также желающие могут пройти вакцинацию против гриппа, дифтерии, гепатита В.

- При желании можно совместить вакцинацию против гриппа с прививкой от коронавирусной инфекции. Насадки для интраназальной вакцинации имеются в наличии во всех пунктах, работающих в торговых центрах Екатеринбурга и области, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для вакцинации необходимы паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Пункты в Екатеринбурге открылись в «Гринвиче», «МЕГЕ», «Дирижабле» и «Кировском». Также они появились в ТЦ Асбеста, Ирбита, Сысерти и Бисерти.