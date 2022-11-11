Екатеринбург лидирует по количеству реализованных проектов инициативного бюджетирования

У детского сада № 555 появился верёвочный парк. Фото: Администрация Екатеринбурга

По результатам мониторинга Минфин РФ, Екатеринбург за 2021 год занял второе место среди российских городов по реализации проектов, в которые вкладываются горожане.

- Инициативное бюджетирование – это форма непосредственного участия жителей уральской столицы в определении приоритетов расходования средств городского бюджета и поддержки инициатив граждан в решении вопросов местного значения, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В Екатеринбурге конкурс на инициативное бюджетирование существует с 2018 года. Тогда получилось реализовать всего 13 проектов. За 2021 год удалось воплотить в жизнь уже 58 проектов. А по итогам конкурсных отборов на текущий год выбрано 69 проектов, часть которых уже реализована. Например, у детского сада № 555 в Октябрьском районе в рамках проекта «Паутина дядюшки Шнюка» появился верёвочный парк.

Также сейчас появляются инициативные проекты, их около 22. По результатам проведенных опросов, они уже получили поддержку горожан.