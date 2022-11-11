Семьи уральских участников спецоперации получили больше 250 миллионов рублей

Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьи уральских участников специальной операции на Украине получили больше 250 миллионов рублей. Известно, что всего в Свердловской области было произведено почти 13 тысяч единовременных выплат. Речь идет о пособиях, которые утвердило региональное правительство.

- Единовременные денежные выплаты членам семей мобилизованных по данным на 11 ноября составили 257 миллионов 900 тысяч рублей. Всего проведено 12895 выплат, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, постановление о выплатах было подписано еще 20 октября. Получить выплаты члены семей мобилизованных могут двумя способами. Первый – самый массовый, через реестры от муниципальных образований.

Второй механизм – заявительный порядок. Такой способ стал необходимостью, так как некоторые данные о семьях могут быть неизвестны.