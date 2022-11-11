В Уральском ЦПКиО отметят Синичкин день

В парке Маяковского проведут орнитологическую экскурсию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отметят экологический праздник – Синичкин день. Он был создан по инициативе Союза охраны птиц России. В честь этого события 12 ноября в парке Маяковского проведут орнитологическую экскурсию «Насыпь семян!». Ольга Мартюшева гид-орнитолог расскажет и покажет птиц, обитающих на Урале.

- На этих экскурсиях мы развесим и наполним функциональные кормушки для мелких и средних птиц. Обсудим, кого, чем, когда и как стоит подкармливать. Ну и конечно посмотрим, каких птиц можно встретить сейчас в городском парке и как они ведут себя у кормушки, - сообщают в пресс-службе ЦПКиО.

Во время экскурсии гости парка смогут увидеть лазоревок, гаичек и москвичек. Встреча начнется в 10 часов утра у входа в парк со стороны улицы Щорса, перед мостиком через Исеть. Длится мероприятие будет около полутора часа.