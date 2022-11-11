В Богдановиче мужчина избил и оскорбил прибывшего на вызов участкового

В день происшествия мужчина был нетрезв и повздорил с соседкой по общежитию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче 56-летний местный житель избил и оскорбил участкового, прибывшего на вызов. Инцидент произошел в 9 октября в общежитии на улице Степана Разина. Полицейский пришел после получения сообщения о конфликте между соседями.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками следственного комитета проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведена экспертиза. Свою вину фигурант признал. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее мужчина уже имел проблемы с законом. В день происшествия он был нетрезв и повздорил с соседкой по общежитию, стучался к ней в дверь.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.