Жители Екатеринбурга сдали в утиль около пяти тысяч старых шин

В очищении от опасных отходов помогла администрация и горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники молодого проекта «Крышка покрышкам!» из Екатеринбурга сдали в утилизацию около пяти тысяч старых шин. Инициаторами акции являются деятели волонтерских движений «Чисто Урал» и «Экодозор». В очищении от опасных отходов помогла администрация и горожане.

- Проект мотивировал участников проявлять гражданскую активность, а мы стали посредниками между горожанами и городской администрацией. Увидев эффективность такой работы, многие стали самостоятельно писать обращения не только по автопокрышкам, но и по другим свалкам, - рассказала соруководитель проекта Александра Лопата.

С середины весны по конец осени более сорока волонтеров собирались на субботники и искали токсично опасные отходы. Далее сотрудники предприятия «КРППО» вывозили на переработку старые шины. Позже шинам дают вторую жизнь, из них создают железнодорожный шпал, колеса для больничных коек и инвалидных колясок, водоотталкивающее покрытие и подошву для обуви.