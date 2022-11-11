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НовостиОбщество11 ноября 2022 15:18

Жители Екатеринбурга сдали в утиль около пяти тысяч старых шин

Это произошло в рамках проекта «Крышка покрышкам!»
Дарья ЧИПУРИНА
В очищении от опасных отходов помогла администрация и горожане

В очищении от опасных отходов помогла администрация и горожане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники молодого проекта «Крышка покрышкам!» из Екатеринбурга сдали в утилизацию около пяти тысяч старых шин. Инициаторами акции являются деятели волонтерских движений «Чисто Урал» и «Экодозор». В очищении от опасных отходов помогла администрация и горожане.

- Проект мотивировал участников проявлять гражданскую активность, а мы стали посредниками между горожанами и городской администрацией. Увидев эффективность такой работы, многие стали самостоятельно писать обращения не только по автопокрышкам, но и по другим свалкам, - рассказала соруководитель проекта Александра Лопата.

С середины весны по конец осени более сорока волонтеров собирались на субботники и искали токсично опасные отходы. Далее сотрудники предприятия «КРППО» вывозили на переработку старые шины. Позже шинам дают вторую жизнь, из них создают железнодорожный шпал, колеса для больничных коек и инвалидных колясок, водоотталкивающее покрытие и подошву для обуви.