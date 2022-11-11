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НовостиОбщество11 ноября 2022 15:13

Двое уральцев украли сотни килограммов лома на железной дороге в Тюмени

Общий вес похищенного лома составил 330 килограммов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тюменской области будут судить двоих жителей Талицы, которые украли сотни килограммов лома на местной железной дороге. Инцидент произошел в августе этого года, злоумышленники сняли с территории предприятия металлические ворота.

Вскоре двое подозреваемых были установлены и задержаны. Они рассказали, что заранее запланировали кражу.

- Так, сообщники приехали на мотоблоке к территории базы и похитили стальные ворота. Похищенное загрузили в телегу и вывезли в пункт приема. Общий вес похищенного лома составил 330 килограммов. Сумма ущерба, причиненная предприятию, составила более трех тысяч, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», материалы направлены в суд.