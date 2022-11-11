Двое уральцев украли сотни килограммов лома на железной дороге в Тюмени

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тюменской области будут судить двоих жителей Талицы, которые украли сотни килограммов лома на местной железной дороге. Инцидент произошел в августе этого года, злоумышленники сняли с территории предприятия металлические ворота.

Вскоре двое подозреваемых были установлены и задержаны. Они рассказали, что заранее запланировали кражу.

- Так, сообщники приехали на мотоблоке к территории базы и похитили стальные ворота. Похищенное загрузили в телегу и вывезли в пункт приема. Общий вес похищенного лома составил 330 килограммов. Сумма ущерба, причиненная предприятию, составила более трех тысяч, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», материалы направлены в суд.