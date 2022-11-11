Полицейские Первоуральска задержали активистку, которая облила офис «Водоканала» фекалиями

Сотрудники «Водоканала» начали разбираться с Крыловой и позвали на помощь охрану. Фото: скриншот видео

В Первоуральске, 11 ноября, Росгвардия и полицейские задержали бывшего депутата гордумы Асбеста от КПРФ Наталью Крылову. Причиной всему стал тот факт, что Наталья Крылова захотела неординарным способом привлечь внимание сотрудников «Водоканала» к проблеме жителей дома по адресу Емлина, 12а.

Как сообщает Наталья Крылова в своих соцсетях, она встретилась с жильцами дома на Емлина, которые неоднократно жаловались на запах фекалий из подвала шестиэтажного дома. Затопленный нечистотами подвал причиняет множество неудобств жителям, которые буквально задыхаются в своих квартирах. Они попросили ее передать нечистоты коммунальщикам. После этого, Наталья Крылова зачерпнула дурно пахнущие массы и пришла в офис «Водоканала». Она выставила секретарю ведро с фекалиями, которое упало и залило технику на столе и мебель.

Сотрудники «Водоканала» начали разбираться с Крыловой и позвали на помощь охрану, а затем в офис компании приехала Росгвардия.

- Прибывшие по обращению очевидцев конфликта сотрудники ведомства доставили участников конфликта в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

В полиции Первоуральска «КП-Екатеринбург» сообщили, что Наталья Крылова была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Таким образом, Наталье Крыловой выписали штраф на 1000 рублей.