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НовостиСпорт11 ноября 2022 14:16

Футболист клуба «Урал» перенес операцию в Хорватии после серьезной травмы

В игре с московским «Локомотивом» Даниэль Мишкич столкнулся головой с Егором Погостновым
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В игре с московским «Локомотивом» полузащитник столкнулся головой с Егором Погостновым.

В игре с московским «Локомотивом» полузащитник столкнулся головой с Егором Погостновым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футболист клуба «Урал» Даниэль Мишкич выбыл минимум на два месяца после получения серьезной травмы в матче 16 тура РПЛ. В игре с московским «Локомотивом» полузащитник столкнулся головой с Егором Погостновым.

- Врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Вчера нашего футболиста успешно прооперировали в Хорватии, где он и продолжит восстановление. Оно составит 1,5 – 2 месяца. Планируется, что к тренировкам игрок вернется уже на зимних сборах, - уточнили в пресс-службе «Урала».

Напомним, в той игре «шмели» упустили победу, пропустив на последних минутах добавленного времени, матч завершился со счетом 2:2. А уже 12 ноября подопечным Виктора Гончаренко предстоит сыграть с воронежским «Факелом».