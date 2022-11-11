Футболист клуба «Урал» перенес операцию в Хорватии после серьезной травмы

В игре с московским «Локомотивом» полузащитник столкнулся головой с Егором Погостновым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футболист клуба «Урал» Даниэль Мишкич выбыл минимум на два месяца после получения серьезной травмы в матче 16 тура РПЛ. В игре с московским «Локомотивом» полузащитник столкнулся головой с Егором Погостновым.

- Врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Вчера нашего футболиста успешно прооперировали в Хорватии, где он и продолжит восстановление. Оно составит 1,5 – 2 месяца. Планируется, что к тренировкам игрок вернется уже на зимних сборах, - уточнили в пресс-службе «Урала».

Напомним, в той игре «шмели» упустили победу, пропустив на последних минутах добавленного времени, матч завершился со счетом 2:2. А уже 12 ноября подопечным Виктора Гончаренко предстоит сыграть с воронежским «Факелом».