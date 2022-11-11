Один из лидеров «Автомобилиста» возвращается к тренировкам после серьезной травмы

30-летний нападающий получил повреждение в августе, и, по мнению специалистов, выбыл примерно на полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из лидеров хоккейного клуба «Автомобилист» Алексей Макеев, получивший серьезную травму в межсезонье, возвращается к тренировкам. 30-летний нападающий получил повреждение в августе, и, по мнению специалистов, выбыл примерно на полгода.

- По Макееву, думаю, будем консультироваться с Германией, где ему делали операцию. Многое зависит от врачей. Пока он начал понемножку кататься на льду. Но это такое катание пока без борьбы, - отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче «шоферы» на выезде разгромили «Кунь Лунь Ред Стар», встреча завершилась со счетом 1:5. Сейчас уральская команда занимает второе место в восточной конференции, в активе клуба 38 очков в 28 играх.