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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:45

В Нижнем Тагиле пенсионерка потеряла почти 200 тысяч, поверив мошенникам

Злоумышленники действовали по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пожилая женщина рассказала, что злоумышленники позвонили ей на домашний телефон

Пожилая женщина рассказала, что злоумышленники позвонили ей на домашний телефон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 84-летняя пенсионерка потеряла почти 200 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые рассказали ей, что ее дочь стала виновником серьезной аварии. Пожилая женщина рассказала, что злоумышленники позвонили ей на домашний телефон.

- Пенсионерке голос показался очень похожим на голос дочери. Вскоре в разговор вступил мужчина, который попросил бабулю подготовить постельное белье, кружку и деньги, их необходимо передать человеку в маске, что она сделала, отдав все, что было - 195 тысяч рублей, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции проводят проверку. Всего с начала года в Нижнем Тагиле по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» были обмануты 46 пенсионеров, они передали мошенникам больше 10 миллионов рублей.