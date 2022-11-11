В Нижнем Тагиле пенсионерка потеряла почти 200 тысяч, поверив мошенникам

Пожилая женщина рассказала, что злоумышленники позвонили ей на домашний телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 84-летняя пенсионерка потеряла почти 200 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые рассказали ей, что ее дочь стала виновником серьезной аварии. Пожилая женщина рассказала, что злоумышленники позвонили ей на домашний телефон.

- Пенсионерке голос показался очень похожим на голос дочери. Вскоре в разговор вступил мужчина, который попросил бабулю подготовить постельное белье, кружку и деньги, их необходимо передать человеку в маске, что она сделала, отдав все, что было - 195 тысяч рублей, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции проводят проверку. Всего с начала года в Нижнем Тагиле по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» были обмануты 46 пенсионеров, они передали мошенникам больше 10 миллионов рублей.