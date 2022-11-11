Планируется, что медаль выйдет ограниченным тиражом Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 300-летию Екатеринбурга будет выпущена памятная медаль. Ее создание уже учредил мэр Алексей Орлов. Планируется, что она выйдет ограниченным тиражом, а вручать ее будут жителям, внесшим значительный вклад в развитие города.

- Из текста постановления, подписанного градоначальником, следует, что подвеска будет отлита из латуни, а колодка обтянута лентой, окрашенной в цвета официальной символики муниципалитета, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Уже известно, как будет выглядеть медаль: на одной стороне изобразят администрацию, а на другой – герб города, надпись «1723-2023» и логотип 300-летия Екатеринбурга.

Чтобы стать обладателем такой медали, необходимы заслуги в профессиональной и общественной деятельности или стаж работы не менее 20 лет в органах государственной власти, местного самоуправления и иных организациях Екатеринбурга.