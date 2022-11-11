В селе на Урале дети вынуждены перебегать федеральную трассу, чтобы попасть в школу

Детям приходится перебегать проезжую часть, чтобы попасть на занятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверяет информацию о том, что в селе Горбуновское Талицкого района дети вынуждены перебегать федеральную трассу, чтобы попасть в школу.

- В Талицком районе прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о пересечении несовершеннолетними федеральной трассы по пути следования в школу на предмет обеспечения транспортной доступности, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц управления образования администрации Талицкого городского округа. В частности прокуратура проверит, как организован подвоз детей к школам в селе.

Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения.