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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:38

В селе на Урале дети вынуждены перебегать федеральную трассу, чтобы попасть в школу

Прокуратура проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Детям приходится перебегать проезжую часть, чтобы попасть на занятия

Детям приходится перебегать проезжую часть, чтобы попасть на занятия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверяет информацию о том, что в селе Горбуновское Талицкого района дети вынуждены перебегать федеральную трассу, чтобы попасть в школу.

- В Талицком районе прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о пересечении несовершеннолетними федеральной трассы по пути следования в школу на предмет обеспечения транспортной доступности, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц управления образования администрации Талицкого городского округа. В частности прокуратура проверит, как организован подвоз детей к школам в селе.

Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения.