В Арамили из-за пьяного мужчины на Audi пострадала водитель Lada

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Арамили вечером, 10 ноября, водитель Audi Q7 не справился с управлением и влетел в Lada, пропускающую встречный транспорт, чтобы повернуть. Водителя отечественной легковушки – 27-летнюю девушку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Екатеринбурга.

- Водитель Audi Q7 - житель города Арамиль, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался восемь раз, по двум правонарушениям принято решение о лишении его права управления транспортными средствами, водительское удостоверение в ГИБДД не сдавал, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Сам он пояснил, что водительское удостоверение у него утеряно.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мужчина также признался полицейским, что перед тем как сесть за руль выпил два стакана пива, но от прохождения медосвидетельствования отказался.

На водителя составили три административных протокола - за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности, за управление без прав и за нарушение ПДД повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также завели уголовное дело за пьяное вождение по статье 264.1 УК РФ. Автомобиль поместили на спецстоянку.

В ГИБДД призывают водителей отказаться от управления в нетрезвом состоянии и напоминают, что это приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников движения.