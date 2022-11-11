Спортсмены из Нижнего Тагила победили на всероссийских соревнованиях

Соревнования по тхэквондо прошли в Екатеринбурге Фото: Олег УКЛАДОВ

Тхэквондисты из Нижнего Тагила победили на всероссийских соревнованиях Федерации тхэквондо, которые прошла в Екатеринбурге.

В первенствах приняли участие взрослые, а также школьники в возрасте от 11 до 13 лет и от 14 до 17 лет из 27 телефонов России. Всего более 700 участников. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Нижний Тагила на соревнованиях представили спортсмены из школы «Уралец». В мужской категории победу одержал Семен Востриков, ставший лучшим в командном спарринге.

В возрастной категории 16-17 лет Даниил Чистяков взял две серебряные медали, а Сергей Кудинов взял «золото» в командном спарринге. Максим Габзалимов занял третье место среди спортсменов в возрасте 14-15 лет.