ТЦ «Золотой» планировали достроить в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЦ «Золотой» могут не успеть достроить в 2023 году, как планировалось. Об этом заявил РБК Екатеринбург директор ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев.

- Я не знаю точных сроков окончания строительства. Скорее всего, это будет не конец 2023 года, дата может сдвинуться, - рассказал он.

Напомним, в 2020 году в границах улиц Крестинского - Академика Шварца - Белинского - Объездная дорога заложили первый камень нового регионального транспортно-пересадочного узла. Он будет включать в себя станцию метро, торговый центр «Золотой» и новый автовокзал, который заменит нынешний - Южный, расположенный возле станции метро «Чкаловская».