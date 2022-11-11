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НовостиНедвижимость11 ноября 2022 9:26

В ЯНАО откроют детсад с системой распознавания лиц

Это первое подобное учреждение в регионе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Детский сад откроют до конца года

Детский сад откроют до конца года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Муравленко на Ямале в декабре 2022 года откроют первый детский сад «Ладушки» с системой распознавания лиц. Это первое в Ямало-Ненецком автономном округе учреждение с такой системой, пишет издание «Ямал 1».

При помощи биометрической техники можно будет распознавать лица посетителей и запускать в дошкольное учреждение только тех, кто уже приходил сюда – детей и их родителей, а также сотрудников детского сада. На входе будет работать охрана.

Сейчас строители из подрядной организации завершают внутренние работы, устанавливают оборудование, завозят мебель.