В ЯНАО откроют детсад с системой распознавания лиц

Детский сад откроют до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Муравленко на Ямале в декабре 2022 года откроют первый детский сад «Ладушки» с системой распознавания лиц. Это первое в Ямало-Ненецком автономном округе учреждение с такой системой, пишет издание «Ямал 1».

При помощи биометрической техники можно будет распознавать лица посетителей и запускать в дошкольное учреждение только тех, кто уже приходил сюда – детей и их родителей, а также сотрудников детского сада. На входе будет работать охрана.

Сейчас строители из подрядной организации завершают внутренние работы, устанавливают оборудование, завозят мебель.