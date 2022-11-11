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НовостиЗвезды11 ноября 2022 8:39

Екатеринбургские мастера выпустили коллекцию авторского мерча

В «Городе мастеров» собирают заявки на предзаказ шопперов и стикерпаков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Авторская коллекция мерча от уральских мастеров. Фото: "Город мастеров"

Авторская коллекция мерча от уральских мастеров. Фото: "Город мастеров"

В Екатеринбурге мастера с ментальными особенностями создали авторский мерч вместе с художницами. В линейку вошли футболки, шопперы и стикерпаки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Коллекция мерча стала результатов работы подопечных мастерских «Город мастеров» и художниц Ирины Вилкиной и Елизаветы Намятовой.

Теперь до 20 ноября включительно «Город мастеров» собирает заявки на предзаказ шопперов и стикерпаков через свою группу во Вконтакте.