Екатеринбургские мастера выпустили коллекцию авторского мерча

Авторская коллекция мерча от уральских мастеров. Фото: "Город мастеров"

В Екатеринбурге мастера с ментальными особенностями создали авторский мерч вместе с художницами. В линейку вошли футболки, шопперы и стикерпаки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Коллекция мерча стала результатов работы подопечных мастерских «Город мастеров» и художниц Ирины Вилкиной и Елизаветы Намятовой.

Теперь до 20 ноября включительно «Город мастеров» собирает заявки на предзаказ шопперов и стикерпаков через свою группу во Вконтакте.