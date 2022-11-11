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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 8:32

В Нижнем Тагиле задержали оперуполномоченного, получившего взятку от наркоторговца

Сотрудники управления собственной безопасности областного главка взяли молодого полицейского с поличным
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Сотрудника задержали при силовой поддержке ФСБ

Сотрудника задержали при силовой поддержке ФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области совместно с ФСБ задержали оперуполномоченного, получившего взятку от наркоторговца. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

- Опер молодой. При себе у него были полученные 50 тысяч рублей, в будущем он планировал получить еще 100 тысяч. Деньги он получил за непрвилечение к уголовной ответственности, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Екатеринбурге за получение взятки в размере двух миллионов рублей был арестован заместитель прокурора Ленинского района Илья Загайов.