Сотрудника задержали при силовой поддержке ФСБ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области совместно с ФСБ задержали оперуполномоченного, получившего взятку от наркоторговца. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.
- Опер молодой. При себе у него были полученные 50 тысяч рублей, в будущем он планировал получить еще 100 тысяч. Деньги он получил за непрвилечение к уголовной ответственности, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.
Напомним, что в Екатеринбурге за получение взятки в размере двух миллионов рублей был арестован заместитель прокурора Ленинского района Илья Загайов.