Свердловских срочников отправили на Дальний Восток

Первый эшелон прибудет к месту службы через неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый эшелон с призывниками отправился из Свердловской области на Дальний Восток. Служить Родине отправились 145 новобранцев, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Новобранцы, призванные в рамках осенней призывной кампании, будут проходить службу в частях Восточного военного округа. Отправили служить срочников из регионального сборного пункта, расположенного в Артемовском районе Свердловской области.

В пути новобранцы проведут около недели и прибудут к месту службы 18 ноября. Этот эшелон - самый крупный по числу призывников в этой кампании.

Осенний призыв 2022 в России стартовал 1 ноября, до конца этого года в Центральном военном округе призовут служить больше 51 тысячи человек.