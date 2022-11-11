Вышку сотовой связи планирует установить «Мотив» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители выступили против строительства вышки сотовой связи на Волгоградской. Горожанам не нравится, что ее хотят уставить рядом с детским садом №115, пишет E1.RU. По данным издания, они уже направили обращения в администрацию города и района, прокуратуру и Роспотребнадзор.

- Мы с нашими детьми не хотим находиться в магнитном и индукционном поле, излучаемым целым пучком кабелей, идущих из-под земли к столбу, к ретранслятору и антенне, - указано в обращении горожан.

Вышку сотовой связи планирует установить «Мотив». В компании «КП-Екатеринбург» сообщили, что от абонентов в этом районе с начала года неоднократно поступали жалобы на качество связи, поэтому они запланировали строительство новой базовой станции.

- Место под новый объект связи выбрано с учетом всех требований законодательства и санитарных норм - оно не относится ни к территории детского образовательного учреждения, ни к прилегающей территории жилых зданий. На строительство антенно-мачтового сооружения есть все соответствующие разрешительные документы, - заверили в пресс-службе «Мотива».

«КП-Екатеринбург» также обратилась в пресс-службу администрации города, чтобы узнать поступали ли им жалобы от горожан из-за запланированного строительства вышки. Оперативно получить ответ не удалось.