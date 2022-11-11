В ТЦ «Академический» доставщиков еды перестали пускать через главный вход

Доставщик еды пожаловался, что отдельный вход не обустроен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге доставщик еды пожаловался на то, что в ТЦ «Академический» курьеров перестали пускать через главный вход. По его словам, охрана выгнала его из торгового центра, ссылаясь на указ руководства.

- Всех курьеров, кто с сумками, запрещено заходить в торговый центр. То есть кушать, в туалет - все запрещено. На каком основании? - рассказал мужчина JustMedia. - Я ехал на эскалаторе, остановил охранник. Успел сфотографировать удостоверение, а он сходу сказал, чтобы я ушел отсюда. Ответил ему, что не работаю и пришел покушать. А он - в любом случае - уходите, у нас указ.

Оказалось, что для курьеров в торговом центре оборудовали отдельный вход. Доставщик еды пожаловался, что он не обустроен и ни ресторанам, ни курьерам неудобно работать, заходя в него. «КП-Екатеринбург» подтвердили в ТЦ «Академический» подтвердили, что для доставщиков еды оборудовали отдельный вход, но заверили, что там есть все удобства.

- Это обычный вход, только с торца здания. Его хорошо видно с улицы, - рассказали в торговом центре. - Курьеры через него заходят с паркинга, по лестнице или на лифте, попадают по указателям в специальный коридор, где расположены скамейки, на которых они могут отдохнуть, пока ждут заказ. Потом точно также, минуя весь ТЦ, выйти на улицу. Вчера был первый день, будем смотреть и в процессе что-то корректировать.