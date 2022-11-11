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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:37

В ТЦ «Академический» доставщиков еды перестали пускать через главный вход

Для них оборудовали отдельный
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Доставщик еды пожаловался, что отдельный вход не обустроен

Доставщик еды пожаловался, что отдельный вход не обустроен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге доставщик еды пожаловался на то, что в ТЦ «Академический» курьеров перестали пускать через главный вход. По его словам, охрана выгнала его из торгового центра, ссылаясь на указ руководства.

- Всех курьеров, кто с сумками, запрещено заходить в торговый центр. То есть кушать, в туалет - все запрещено. На каком основании? - рассказал мужчина JustMedia. - Я ехал на эскалаторе, остановил охранник. Успел сфотографировать удостоверение, а он сходу сказал, чтобы я ушел отсюда. Ответил ему, что не работаю и пришел покушать. А он - в любом случае - уходите, у нас указ.

Оказалось, что для курьеров в торговом центре оборудовали отдельный вход. Доставщик еды пожаловался, что он не обустроен и ни ресторанам, ни курьерам неудобно работать, заходя в него. «КП-Екатеринбург» подтвердили в ТЦ «Академический» подтвердили, что для доставщиков еды оборудовали отдельный вход, но заверили, что там есть все удобства.

- Это обычный вход, только с торца здания. Его хорошо видно с улицы, - рассказали в торговом центре. - Курьеры через него заходят с паркинга, по лестнице или на лифте, попадают по указателям в специальный коридор, где расположены скамейки, на которых они могут отдохнуть, пока ждут заказ. Потом точно также, минуя весь ТЦ, выйти на улицу. Вчера был первый день, будем смотреть и в процессе что-то корректировать.