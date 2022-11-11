В Екатеринбурге приставы арестовали беспилотный летательный аппарат за долг по госконтракту

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Кировское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга поступил исполнительный лист о взыскании с юрлица долга и штрафа по госконтракту в пользу Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира на 10,5 миллионов рублей.

- Должник был уведомлен должным образом о возбуждении исполнительного производства, однако уклонялся от погашения задолженности. Директор должника-организации предупреждён об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности) и ст. 315 УК РФ (Неисполнение решения суда), - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Приставы выяснили, что организация занимается проектированием и сборкой малых летательных аппаратов «беспилотников». Они приехали в офис компании и арестовали беспилотный авиационный комплекс в составе пускового устройства, зарядное устройство, комплект радиоэлектронного оборудования и системы навигации, станцию управления, антенну и камеру-тепловизор.

Документы для оценки арестованного имущества направлены в специализированную организацию. Летательный аппарат отправлен на торги в ТУ Росимущества.