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НовостиОбщество11 ноября 2022 4:56

Евгений Куйвашев направил 384 миллиона рублей на реконструкцию стадиона «Калининец»

Комплекс готовят к проведению Международного фестиваля студенческого спорта
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Реконструкция стадиона началась осенью 2021 года

Реконструкция стадиона началась осенью 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно направил из областного бюджета 384,4 миллиона рублей на реконструкцию легкоатлетического стадиона «Калининец» в Екатеринбурге. Комплекс готовят к проведению Международного фестиваля студенческого спорта. Всего на работы потратят 2,5 миллиарда рублей.

- Необходимость в опережающем финансировании появилась в связи с высоким темпом производства работ, - объяснил исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Реконструкция стадиона началась осенью 2021 года. На сегодня строители уже отремонтировали спортивные залы, бассейн и главное поле. Кроме того, построен крытый спортивный комплекс, который будет использоваться как ледовая арена и административно-бытовой корпус с трибунами на пять тысяч мест.

Планируется, что Международный фестиваль студенческого спорта пройдет с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта. Будет разыграно 189 комплектов медалей.