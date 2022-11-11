На Урале школьный автобус протаранил дом

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Арти Свердловской области утром, 10 ноября школьный автобус протаранил дом. К счастью, детей в нем в этот момент не было. Как рассказали в ГИБДД, автобус укатился в здание после того, как его водитель столкнулся с стоящими на светофоре Renault Logan и Lada Granta и вышел из него.

- Водитель не учел погодных условий, состояние проезжей части в условиях снегопада (снежный накат), не выбрал скоростной режим, обеспечивающий безопасность дорожного движения, допустил занос транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

В аварии никто не пострадал.

Напомним, в августе автобус №139 «Седельниково-Екатеринбург» с 29 пассажирами попал в ДТП на улице Щербакова. В аварии пострадали четыре ребенка в возрасте от 11 до 12 лет. Они получили ушибы конечностей и мягких тканей лица. Ребят доставили в больницу.