На Серовском тракте водитель ВАЗ наехал на выпавшие из грузовика бревна

Водитель легковушки не пострадал Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Серовском тракте вечером, 10 ноября, ВАЗ-2114 наехал на выпавшие из грузовика бревна. Водитель отечественной легковушки был пристегнут и не пострадал, а вот его автомобиль получил механические повреждения.

- По словам водителя он двигался со скоростью около 80 км\ч. На темной дороге водитель не успел заметить лежавшие бревна и совершил на них наезд, - рассказали в УГИБДД по свердловской области.

Напомним, водитель грузовика, который перевозил 16 кубометров леса, потерял свой груз, бревна выкатились на трассу и временно парализовали движение. Как оказалось, причиной происшествия стал неисправное сцепное устройство полуприцепа.