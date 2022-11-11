На Урале пропала 51-летняя женщина

Оксана Рыбалкина пропала 31 октября Фото: ЛизаАлерт

В поселке Зайково на Урале пропала 51-летняя Оксана Рыбалкина. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 31 октября. Ее поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- В день пропажи была одета в черную куртку, черные брюки, темно-коричневые резиновые сапоги, серую шапку, - сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Поисковики считают, что женщина может находиться в другом городе. Кроме того, отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: русые.

Если вы знаете, где может находиться Оксана Рыбалкина, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.