В Екатеринбурге Nissan загорелся прямо на дороге

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На перекрестке улиц Саввы Белых и Белинского вечером, 10 ноября, прямо на дороге загорелся Nissan Skyline. Автомобиль тушили две единицы техники и девять человек личного состава.

- В 22:16 поступило сообщение о пожаре. В 22:22 огонь локализован, в 22:26 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:48, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади один квадратный метр и повредил моторный отсек автомобиля. Данных о пострадавших нет.

Напомним, 10 ноября в Екатеринбурге автоинспекторы перекрывали участок улицы Билимбаевской из-за серьезного пожара, который произошел на территории промышленного цеха.