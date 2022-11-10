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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 18:24

В Екатеринбурге отечественная легковушка сбила восьмилетнего мальчика

Школьник перебегал дорогу в неположенном месте
Дарья ЧИПУРИНА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге женщина за рулем отечественной легковушки сбила восьмилетнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел вечером 10 ноября возле дома по улице Ангарская.

- Мать мальчика рассказала, что сын возвращался домой из школы, увидев ее на противоположной стороне улицы, он поторопился перейти дорогу и не посмотрел по сторонам, пострадавшего увезли в ДГКБ № 9 с различными травмами, - сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Машиной «Лада 211540» управляла 39-летняя женщина с опытом вождения 10 лет. Она пояснила, что мальчик неожиданно появился у нее на пути, после чего она попыталась резко затормозить, но столкновения не удалось избежать.