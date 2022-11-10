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НовостиОбщество10 ноября 2022 17:56

Мобилизованных жителей Академического освободят от пени при задолженности на услуги ЖКХ

Льготу можно использовать при обращении в отдел УК
Дарья ЧИПУРИНА
Помимо этого, при отсутствии приборов учета не будет применяться повышающий коэффициент при расчете оплаты

Помимо этого, при отсутствии приборов учета не будет применяться повышающий коэффициент при расчете оплаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, и их члены семей освобождены от начисления пени за неуплату услуг ЖКХ и капремонт. Помимо этого, при отсутствии приборов учета не будет применяться повышающий коэффициент при расчете оплаты.

- Чтобы воспользоваться льготами, мобилизованным или членам их семей следует подать заявление в клиентский отдел управляющей компании. К заявлению приложить любой документ, объективно подтверждающий участие гражданина в специальной военной операции, например, справку из военкомата, - сообщила начальник клиентского отдела УК «Академический», Елена Смирнягина.

Также заявление можно подать через личный кабинет на сайте управляющей компании и в мобильном приложении УК «Академический» и по электронной почте. При подаче прошения на льготу понадобиться скан документа, подтверждающий участие собственника в мобилизации.

Напомним, в Березовском семьи мобилизованных освободили от очередей в больнице. Об этом сообщил мэр Евгений Писцов. Эти меры введены в целях поддержки.