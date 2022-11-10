Мобилизованных жителей Академического освободят от пени при задолженности на услуги ЖКХ

Помимо этого, при отсутствии приборов учета не будет применяться повышающий коэффициент при расчете оплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, и их члены семей освобождены от начисления пени за неуплату услуг ЖКХ и капремонт. Помимо этого, при отсутствии приборов учета не будет применяться повышающий коэффициент при расчете оплаты.

- Чтобы воспользоваться льготами, мобилизованным или членам их семей следует подать заявление в клиентский отдел управляющей компании. К заявлению приложить любой документ, объективно подтверждающий участие гражданина в специальной военной операции, например, справку из военкомата, - сообщила начальник клиентского отдела УК «Академический», Елена Смирнягина.

Также заявление можно подать через личный кабинет на сайте управляющей компании и в мобильном приложении УК «Академический» и по электронной почте. При подаче прошения на льготу понадобиться скан документа, подтверждающий участие собственника в мобилизации.

Напомним, в Березовском семьи мобилизованных освободили от очередей в больнице. Об этом сообщил мэр Евгений Писцов. Эти меры введены в целях поддержки.