На уральской трассе водитель, перевозивший бревна, растерял свой груз

Как оказалось, причиной происшествия стал неисправное сцепное устройство полуприцепа. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Серовском тракте водитель грузовика, который перевозил 16 кубометров леса, потерял свой груз, бревна выкатились на трассу и временно парализовали движение. К счастью, в инциденте обошлось без пострадавших.

- 36-летний водитель MAN ехал из Верхней Туры в сторону Нижнего Тагила. Выехав на автодорогу Серов – Екатеринбург, он увидел в зеркала заднего вида, что груз с полуприцепа начал падать на проезжую часть, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Как оказалось, причиной происшествия стал неисправное сцепное устройство полуприцепа, при этом водитель утверждает, что техника была полностью рабочей.

- Мужчине помогли проезжающие автомобилисты. Водитель похожего грузовика остановился и освещал дорогу, а другие останавливались и помогали раскатать лес с проезжей части на обочины. Перекрывать дорогу не пришлось, - добавили в госавтоинспекции.