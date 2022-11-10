В Екатеринбург приедут с концертом известные комики

В уральской столице выступят комики, прославившиеся в социальных сетях. 18 ноября Дима Коваль, Женя Сидоров и Вова Бухаров дадут концерт на площадке ЦК «Урал». На канале Stand-Up Club №1 в YouTube у парней более миллиона подписчиков.

- Один из основателей Stand-Up Club №1 на Новом Арбате и организаторов стендап-движения в Москве. Выходил на сцены фестиваля «Фриндж» и культовых американских стендап-клубов. три года ведет подкаст «Бухарог Лайв», в который приглашает комиков и своих друзей, - рассказали об одном из комиков в пресс-центре ЦК «Урал».

Молодые люди участвовали в таких проектах как «Самый умный комик», «Разгоны» и «Книжный клуб», популярных у молодежи.

В октябре мы рассказывали об уральском комике, выступившем вместе с Азаматом Мусагалиевым и Анатолием Цоем на телеканале «ТНТ». Он участвовал в проекте «Концерты», где лучшие стендаперы соревнуются в своих умениях.