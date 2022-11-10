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НовостиОбщество10 ноября 2022 17:12

В Екатеринбурге рецидивист украл у своего соседа телефон, деньги и алкоголь

Необычная кража произошла в доме на улице Донбасской
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Необычная кража произошла в доме на улице Донбасской

Необычная кража произошла в доме на улице Донбасской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 36-летний рецидивист украл из жилища своего соседа мобильный телефон, деньги и две бутылки самогона. Необычная кража произошла в доме на улице Донбасской. 60-летний пострадавший написал заявление и рассказал, что сумма ущерба составила больше восьми тысяч рублей.

- Участковые установили личность подозреваемого в хищении имущества из квартиры и задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. Он пояснил, что проживает с потерпевшим в соседней комнате в общежитии, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина сообщил, что в тот день пил спиртные напитки с соседом. Когда он проводил его до комнаты, у него появилась мысль незаконно подзаработать.

- Спустя примерно час он вернулся в комнату, воспользовался моментом, пока потерпевший спит, похитил его телефон, вытащил из сумки две тысячи рублей, попутно прихватив из холодильника две бутылки самогона. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в полиции.