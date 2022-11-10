В Нижнем Тагиле клещ укусил мужчину в ноябре

Как оказалось, этот клещ не совсем обычный. Он активничает не с апреля по август, а с августа по ноябрь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле зафиксирован случай укуса клеща в ноябре. Как считают специалисты, такое возможно из-за аномально высокой температуры в конце осени.

- Пострадавший подцепил клеща в пойме реки Тагил пару дней назад. Обнаружив паукообразного, он отнес его в вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора, - сообщают в ИА «Все Новости».

Как оказалось, этот клещ не совсем обычный. Он активничает не с апреля по август, а с августа по ноябрь. Такой вид насекомого чаще обитает в Челябинской области. Также такой клещ может быть переносчиком болезни лайм-боррелиоза. Эксперты рассчитывают, что подобный случай в ноябре будет единственным и последним.

По данным Роспотребнадзора, за 2022 год случаев укуса клеща было на 1000 больше, чем в предыдущем году. Зафиксировано 5 067 случаев.

В начале октября мы писали о том, что в Свердловской области в середине осени проснулись клещи. Тогда жительница поселка Кирпичный Наталья рассказала, что сняла со своей собаки после прогулки на берегу реки 12 клещей