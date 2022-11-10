В Екатеринбурге покажут фильм, номинированный на премию «Оскар»

Фото: скриншот фильма на "Кинопоиске"

В екатеринбургских кинотеатрах пройдут показы фильма, номинированного на «Оскар». Картина «Заговор в Каире» получил награды на Каннском кинофестивале в этом году, а на данный момент является претендентом на «Оскар» 2023 года.

- Это дерзкий политический триллер про борьбу светских и религиозных элит. Духовный глава современного мусульманского мира неожиданно умирает. Политические элиты начинают борьбу, - рассказывают организаторы.

Фильм включает в себя идеи борьбы за власть, вынужденной жестокости и беззаконии системы. Фильм покажут в Ельцин-Центре на языке оригинала с русскими субтитрами. «Синема Парк Алатырь», «Киноплексе Карнавал» и «Дом Кино» проведут показ с дубляжом. Показ ограничен, кино будут показывать только с 11 по 16 ноября.

Ранее мы взяли интервью у музыканта и продюсера Евгения Горенбурга. Он рассказал о бюджете киноленты, дружбе с Владимиром Шахриным, за что актеров задержала полиция и, как из-за пьянки с друзьями его бросила девушка, а также впервые ответил на критику фестиваля «Ночь музыки».