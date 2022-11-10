В Свердловской области займутся инклюзивным туризмом

Во время собрания было решено развивать инфраструктуру области. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошел круглый стол на тему инклюзивного туризма, организованного администрацией города совместно с ассоциацией «Особые люди». Участниками стали специалисты, занимающиеся инклюзивным туризмом по всей Свердловской области.

- Данные вопросы решаются в сотрудничестве между различными участниками туристической сферы и предполагают предоставление равного доступа к объектам инфраструктуры для всех категорий граждан, в том числе, людям с различными формами инвалидности, - объяснила Галина Токарева, начальник департамента общественных связей администрации Екатеринбурга.

Во время собрания было решено развивать инфраструктуру области, чтобы она была комфортна для каждого. Также были выделены инструменты, которые могли бы сделать комфортными культурно-массовые мероприятия для инклюзивных людей. В их числе – тифлокомментарии, шумопоглощающие наушники, перевод на жестовый язык, мобильные пандусы.