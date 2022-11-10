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НовостиОбщество10 ноября 2022 15:38

В магазинах Свердловской области снова выросли цены на различные товары

За минувший месяц лидером подорожания стало спиртное
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
За минувший месяц лидером подорожания стало спиртное

За минувший месяц лидером подорожания стало спиртное

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазинах Свердловской области снова выросли цены на различные товары и услуги. Это произошло впервые за последние полгода. По данным экспертов статистики, за минувший месяц лидером подорожания стало спиртное.

Ценники на алкоголь подскочили на 1,47%, а вот продукты питания стали дороже на 0,25%.

Напомним, немало продуктов за месяц и подешевели. Сильнее всего яблоки – на 9,77%. Килограмм сейчас стоит 97 рублей 91 копейку. Гречневая крупа также подешевела, но на 5,76%. Стоит она сейчас 124 рубля за килограмм.

Почти на 4% подешевел сахарный песок - до 68 рублей за килограмм. И на 3,4% подешевел килограмм муки. Он стоит 51 рубль 41 копейку.