За минувший месяц лидером подорожания стало спиртное Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазинах Свердловской области снова выросли цены на различные товары и услуги. Это произошло впервые за последние полгода. По данным экспертов статистики, за минувший месяц лидером подорожания стало спиртное.

Ценники на алкоголь подскочили на 1,47%, а вот продукты питания стали дороже на 0,25%.

Напомним, немало продуктов за месяц и подешевели. Сильнее всего яблоки – на 9,77%. Килограмм сейчас стоит 97 рублей 91 копейку. Гречневая крупа также подешевела, но на 5,76%. Стоит она сейчас 124 рубля за килограмм.

Почти на 4% подешевел сахарный песок - до 68 рублей за килограмм. И на 3,4% подешевел килограмм муки. Он стоит 51 рубль 41 копейку.