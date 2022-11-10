Водитель автомобиля «КАМАЗ» пояснил, что он не увидел легковушку. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Под Нижним Тагилом в столкновении «КАМАЗа» и Lada Granta пострадал 10-летний мальчик. Инцидент произошел на подъезде к городу. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что водитель большегруза не уступил дорогу легковушке при повороте.

- 10-летний пассажир Lada был госпитализирован в ДГБ № 3, где ему был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждением связок левого голеностопного сустава, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Полицейские установили, что виновник ДТП имеет водительский стаж 29 лет, в этом году его четыре раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД. На него составили протоколы за нарушение правил маневрирования и управление неисправным транспортом.

- По факту ДТП водитель автомобиля «КАМАЗ» пояснил, что он не увидел легковушку и начал выезжать с прилегающей территории, - добавили в Госавтоинспекции.